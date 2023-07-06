Романа Костомарова выписали из больницы в хорошем настроении: вот, что он сказал

Фигурист Роман Костомаров выписан из больницы. В «Коммунарке» олимпийский чемпион провел 175 дней.

При выписке спортсмен перед всем персоналом сказал несколько слов о произошедшем и поблагодарил врачей.

«Я думал, что покашлял дома, уехал на скорой помощи для того, чтобы сделали в попу укол или прополоскали мне рот…. И через час я вернусь домой. Но приключилось, что приключилось», - заявил Костомаров.

Он сказал, что перенес «сложную болезнь, которая чуть не забрала его жизнь». Фигурист отметил помощь жены Оксаны Домниной, которая с первых дней ухаживала в больнице, и брата.

«Счастлив, что я живой», - заявил Костомаров и отметил, что «уходит в хорошем настроении».

По словам спортсмена, с ним работали «лучшие доктора и лучшие люди». Он поблагодарил в том числе медсестер, которые мыли его и видели фигуриста голым.

В заключение Костомаров произнес: «Всем желаю такого же настроения. Всем огромное человеческое спасибо». Видео его прощания с медперсоналом появилось в соцсетях фигуриста.

Ранее врач опроверг, что причиной ампутаций у фигуриста стал противовоспалительный укол.