Романа Костомарова выписали из больницы в хорошем настроении: вот, что он сказал
Роман Костомаров опубликовал видео прощания с персоналом больницы во время выписки.
Фото: Starface.ru
Фигурист Роман Костомаров выписан из больницы. В «Коммунарке» олимпийский чемпион провел 175 дней.
При выписке спортсмен перед всем персоналом сказал несколько слов о произошедшем и поблагодарил врачей.
«Я думал, что покашлял дома, уехал на скорой помощи для того, чтобы сделали в попу укол или прополоскали мне рот…. И через час я вернусь домой. Но приключилось, что приключилось», - заявил Костомаров.
Он сказал, что перенес «сложную болезнь, которая чуть не забрала его жизнь». Фигурист отметил помощь жены Оксаны Домниной, которая с первых дней ухаживала в больнице, и брата.
«Счастлив, что я живой», - заявил Костомаров и отметил, что «уходит в хорошем настроении».
По словам спортсмена, с ним работали «лучшие доктора и лучшие люди». Он поблагодарил в том числе медсестер, которые мыли его и видели фигуриста голым.
В заключение Костомаров произнес: «Всем желаю такого же настроения. Всем огромное человеческое спасибо». Видео его прощания с медперсоналом появилось в соцсетях фигуриста.
Ранее врач опроверг, что причиной ампутаций у фигуриста стал противовоспалительный укол.