«Я здоров!»: Александр Буйнов отреагировал на слухи о госпитализации из-за рецидива рака

Александр Буйнов прокомментировал слухи о том, что он неизлечимо болен.

Накануне появилась информация, связанная со здоровьем артиста. Сообщалось, что Николая после возвращения в Москву госпитализировали из-за рецидива рака легких. Данный недуг выявили у певца 20 лет назад. Тогда он перенес несколько операций, но полностью излечиться не удалось.

Певец вышел на связь со своими поклонниками и опроверг слухи об ухудшении своего здоровья. Буйнов подчеркнул, что данные новости распространяют только злые и завистливые люди, которым нельзя верить. Кроме того, артист уверен, что у таких сплетников должно быть в жизни не все гладко.

«Было сообщение о том, что меня увезли в больницу. Я приехал домой сам за рулем в два часа ночи со съемок. Хочу сказать злопыхателям: я здоров! Чтобы им стало нехорошо. Ну, а моим друзьям — здоровья, всем привет, все в порядке. Живите долго!», — заявил Буйнов у себя в блоге.

Ранее мы писали о том, что жена Александра Буйнова отреагировала на слухи о его госпитализации.

Также сообщалось, что 74-летний певец Александр Буйнов рассказал о неизлечимом недуге.