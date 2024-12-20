Звезду фильма «Любовь и голуби» Тенякову ужаснула пародия на него с Киркоровым

Звезду фильма «Любовь и голуби» Наталью Тенякову ужаснула пародия на него с Филиппом Киркоровым. Знаменитость раскритиковала ремейк в беседе с порталом «Абзац».

ТНТ показал кадры из пародии на фильм «Любовь и голуби», в которой снялся Киркоров. Наталья Тенякова, сыгравшая в советской комедии бабу Шуру, резко отреагировала на съемки ремейка. Она заявила, что не станет смотреть проект ТНТ.

«Это какой-то ужас. Я даже не стану это смотреть. Мне неинтересно. Я уже пожилой человек, буду заниматься своим здоровьем», — высказалась актриса.

Отметим, что сам Киркоров никак не реагировал на критику.

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