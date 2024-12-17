«Меня тут мучают, пытают»: Филипп Киркоров пожаловался на тяжелые съемки нового фильма

Певица Ани Лорак поддержала Филиппа Киркорова на премьере его нового фильма в Москве. В беседе с журналистами артистка рассказала, как певец жаловался ей на трудности съемочного процесса, когда его «мучали» и «пытали». Об этом сообщает The Voice.

Накануне в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве состоялась премьера комедийного фильма Марка Горобца «Братья». Главные роли в картине исполнили Филипп Киркоров и Денис Дорохов. Мероприятие посетили и многие знаменитости, среди которых оказалась Ани Лорак. Певица появилась на красной дорожке вместе с женихом, инструктором по йоге Исааком Виджраку.

Как признавался сам Филипп Киркоров, во время работы над картиной он столкнулся со сложностями и даже пострадал на съемках. Певец заявил, что его «укусила настоящая ящерица», и он «упал в обморок». Также он терял сознание на съемочной площадке из-за жары. Оказалось, что своими переживаниями артист делился с Ани Лорак, с которой дружит много лет. Певица подтвердила, что ее друг действительно «мучался» на съемках.

«Когда я летом ему звонила и спрашивала, как он себя чувствует, то он отвечал: „Я в болоте. Меня тут мучают. Меня тут пытают“. Я говорю: „Держись!“ И теперь я хочу посмотреть, ради чего он страдал! Мне кажется, что он выложился на все 100 процентов!» — отметила Ани Лорак.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров рассказал, какие травмы получил на съемках фильма «Братья».