Опубликовано 20 декабря 2024, 11:061 мин.
Николай Цискаридзе раскритиковал состав «Щелкунчика» в Большом театре
Артист Цискаридзе заявил, что невозможно смотреть «Щелкунчик» в Большом театре.
© Tarakanov Vadim/East News
Российский артист, педагог Николай Цискаридзе раскритиковал балет «Щелкунчик», который показывают в Большом театре. Об этом сообщает 360.ru.
По мнению Цискаридзе, «Щелкунчика» в Большом театре невозможно смотреть из-за плохого состава.
««Щелкунчик» Большого театра смотреть невозможно. Это не имеет никакого отношения к тому настоящему «Щелкунчику», который там должен быть», — поделился артист.
Цискаридзе уточнил, что главная проблема — слабый состав артистов и отсутствие профессионалов, которые могли бы качественно подготовить постановку.
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