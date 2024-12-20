Николай Цискаридзе раскритиковал состав «Щелкунчика» в Большом театре

Российский артист, педагог Николай Цискаридзе раскритиковал балет «Щелкунчик», который показывают в Большом театре. Об этом сообщает 360.ru.

По мнению Цискаридзе, «Щелкунчика» в Большом театре невозможно смотреть из-за плохого состава.

««Щелкунчик» Большого театра смотреть невозможно. Это не имеет никакого отношения к тому настоящему «Щелкунчику», который там должен быть», — поделился артист.

Цискаридзе уточнил, что главная проблема — слабый состав артистов и отсутствие профессионалов, которые могли бы качественно подготовить постановку.

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