Звездный организатор обвинил ресторан Татьяны Булановой в невыплате гонорара

Ресторану Татьяны Булановой «Гастрономика по-новому» вменяют долги на сумму около 2 миллионов рублей. Об этом сообщает Газета.Ru, ссылаясь на Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Звездный организатор мероприятий Андрей рассказал, что в новогоднюю ночь ресторан провел масштабный праздник, в котором участвовала и сама артистка. Однако, по его словам, часть подрядчиков и музыкантов так и не получили гонорары.

Андрей подчеркнул, что лично ему заведение должно почти 900 тысяч рублей — за техническое обеспечение вечеринки и работу в декабре-январе. Сначала владельцы якобы обещали расплатиться позже, но затем, утверждает подрядчик, перестали выходить на связь.

Это уже не первый скандал вокруг ресторана Булановой. Ранее сотрудники обвиняли руководство в невыплате зарплаты за новогодние смены и в том, что их вынуждали увольняться по собственному желанию.

Также сообщалось, что имущество Татьяны Булановой могут арестовать из-за долгов компании «Гастрономика по-новому».