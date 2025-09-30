Ресторан певицы Татьяны Булановой обвинили в невыплате зарплаты

Ресторан, принадлежащий певице Татьяне Булановой, обвиняют в массовой невыплате заработной платы сотрудникам. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По информации источника, десятки бывших работников заведения заявляют, что остались без денег, а общая сумма ущерба может достигать полумиллиона рублей.

Как рассказали изданию экс-сотрудники петербургского ресторана, в середине января половине коллектива не была выплачена зарплата за новогодние праздники. Вместо расчетов им предложили уволиться «по собственному желанию». Руководство объяснило эту меру нехваткой средств на обеспечение всего персонала.

По словам пострадавших работников, начальство обещало погасить долги постепенно. Однако свои обязательства оно не выполнило: спустя полгода часть сотрудников так и не получила причитающихся им денег.

В ходе переписки представители ресторана сначала ссылались на «сложный период», а затем и вовсе перестали отвечать на запросы. Бывшие сотрудники подтверждают, что у компании давно наблюдаются финансовые трудности: последние месяцы, по их словам, из-за этого регулярно задерживались поставки продуктов.

Источник отмечает, что на ООО «Гастрономика по-новому» уже заведено 50 исполнительных производств на общую сумму почти в миллион рублей. Еще 616 тысяч рублей составляет общая сумма судебных исков к звездной компании по договорам подряда и поставкам.

Открытие ресторана состоялось в 2023 году. Однако этот бизнес-проект Булановой, судя по всему, столкнулся с серьезными проблемами. Примечательно, что другое заведение певицы, где она значится учредителем, по данным за 2024 год, понесло убытки в размере почти 16 миллионов рублей.

