«Это возможно, если в суде будет доказано следующее»: имущество Булановой могут арестовать из-за долгов компании
Ресторан Татьяны Булановой обвинили в массовой невыплате заработной платы. На юрлицо «Гастрономика по-новому» (компания певицы) заведено 50 исполнительных производств почти на миллион рублей. Кроме того, к ООО направлены иски еще на 616 тысяч по договорам подряда и поставкам. Сайт «Страсти» решил узнать у адвоката Альберта Халеяна, могут ли эти долги взыскать не с организации знаменитости, а непосредственно с нее — грозит ли эта вся история звезде 90-х арестом счетов и имущества?
По словам специалиста, Компания «Гастрономика по-новому» — это юридическое лицо, и самостоятельный участник гражданского оборота. По общему правилу, она и только она отвечает по своим долгам всем принадлежащим ей имуществом. Таким образом, первоначально взыскание будет обращено исключительно на имущество и денежные средства самого юридического лица.
По долгам компании арестовать личные счета, квартиры, машины или иное личное имущество учредителя, то есть Булановой, на начальном этапе нельзя. Но существуют исключения. По словам Халеяна, это так называемая «субсидиарная ответственность».
Это возможно, если будет доказано в суде, что действия (или бездействие) Булановой как руководителя или контролирующего лица привели к банкротству компании и невозможности погасить долги. Что были допущены грубые нарушения в ведении бухгалтерского учета. Что компания действовала как «псевдо-юридическое лицо», не имея собственной воли, и все ее решения принимались в интересах собственника, что привело к несостоятельности. Если суд установит такие обстоятельства, то уже в рамках дела о банкротстве «Гастрономики по-новому» с Булановой могут быть взысканы долги компании в полном объеме, и вот тогда ее личное имущество и счета окажутся под угрозой.
Альберт Халеян
Адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм», Медиатор при Московской Торгово-Промышленной Палате
