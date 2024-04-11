Звездный хирург Тимур Хайдаров отреагировал на критику его работы

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров отреагировал на критику его работы с пациентами. Об этом сообщает People Talk.

Медик отметил, что оставляющие негативные комментарии люди на самом деле завидуют его успеху. Хайдаров подчеркнул, что негативные новости, как правило» «приятнее и легче» распространять.

«Пластический хирург, спасший чью-то жизнь, будет в ротации поисковиков пару дней, а неудачная пластика может курсировать в повестке несколько месяцев», — объяснил врач.

В то же время звездный хирург обратил внимание, что сталкивается с критикой не от своих пациентов, а от людей, с которыми никогда не встречался. Он также пожелал недоброжелателям быть добрее.

Ранее Тимур Хайдаров пожаловался на угрозы и травлю в Сети после трагической гибели предпринимателя и продюсера Петра Гаврилова в принадлежащей ему клинике IQ Plastique.

Позднее стало известно, что клинике Хайдарова грозит закрытие на три месяца после смерти пациента.