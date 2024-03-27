SHOT: клинике Тимура Хайдарова грозит закрытие на 3 месяца после смерти пациента

Клинике Тимура Хайдарова грозит закрытие на 3 месяца после смерти пациента. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В начале 2024 года стало известно о смерти Петра Гаврилова. Продюсер скончался после операции, проведенной в клинике Тимура. СК возбудил уголовное дело за оказание услуг, нарушающих требования безопасности. Также Росздравнадзор обнаружил нарушение обязательных лицензионных требований. Более того, экспертиза показала, что 34 пациентам пластика была сделана не лучшим образом.

Как сообщает источник, теперь ведомство подало иск в суд, чтобы привлечь владельца клиники к ответственности. Медицинскому учреждению грозит штраф до 200 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

На данный момент Хайдаров никак не комментировал сообщения СМИ.

Ранее хирург Тимур Хайдаров пожаловался на угрозы и слухи в Сети после смерти пациента. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что певицу Аллу Пугачеву собираются признать иноагентом.