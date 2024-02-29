Хирург Тимур Хайдаров пожаловался на угрозы и слухи в Сети после смерти пациента

Пластический хирург Тимур Хайдаров пожаловался на угрозы и травлю в Сети после трагической гибели бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова в принадлежащей ему клинике IQ Plastique.

В частности, одному из врачей поступил звонок с угрозами от кибермошенников, которые с помощью нейросети подделали голос самого Хайдарова. Кроме того, в интернете стали распространяться порочащие звездного хирурга слухи.

«Мне уже сообщили, что в Сеть начали запускать слух, якобы, я и Киркоров любовники, я нахожусь в огромном шоке», —приводит слова Хайдарова Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Говоря о шунтировании желудка, после которого умер 35-летний Гаврилов, хирург заверил, что оперировавший врач отстранен от работы на время разбирательств. Хайдаров подчеркнул, что в случае подтверждения факта нарушений со стороны медиков виновные понесут наказание.

Напомним, Тимур Хайдаров женат на дизайнере Светлане Сильваши. В 2022 году у них родилась дочь Амира.

Ранее стало известно, что причиной смерти Петра Гаврилова стало запущенное острое воспаление брюшины. Патология развилась через два дня после проведенного 16 февраля шунтирования желудка в клинике Хайдарова. 27 февраля продюсер умер, не приходя в сознание. Возбуждено уголовное дело.