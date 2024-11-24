Звезде «Семнадцати мгновений весны» Наталии Дрожжиной понадобилась экстренная помощь врача

Звезде «Семнадцати мгновений весны» и «Интердевочек» Наталии Дрожжиной понадобилась экстренная помощь врачей. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.

Артистка пришла в специальное медицинское учреждение на внеплановой осмотр из-за жалоб на сильные и резкие боли в грудной клетке, а именно в области сердца. После полного обследования врач диагностировал у нее стенокардию и тахикардию.

По словам специалиста, проблемы с сердцем могли возникнуть у Наталии Георгиевны из-за перенесенного в 2023-м году инфаркта головного мозга.

Напомним, что осенью 2023 года у актрисы также появились жалобы на самочувствие. Тогда у Дрожжиной резко заболело в районе груди из-за переживаний на фоне грозящего ей срока в колонии — тогда ее обвиняли за хищение имущества актера Алексея Баталова, а из-за серьезных проблем со здоровьем артистка получила условных четыре года. В том же году медики выявили у актрисы ишемическую болезнь сердца и повышенное артериальное давление.

Кроме того, врач диагностировал у артистки синдром сонной артерии, который обычно появляется при внезапном ухудшении кровотока. После перенесенного инфаркта Наталии Дрожжиной требовалось показываться специалистам и периодически проверять свое сердце.

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