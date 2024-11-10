«Теперь и у меня все болит»: Кушанашвили сравнил себя с Губиным из-за проблем со здоровьем

Отар Кушанашвили сравнил себя с Андреем Губиным из-за проблем со здоровьем.

В середине октября этой осени журналиста выписали из онкологического центра имени Н. Н. Блохина после серьезной операции по удалению опухоли. Тогда Отар заявил, что он победил рак и что теперь направляется домой вместе со своей супругой.

За все время лечения Кушанашвили оставался оптимистом и даже продолжал работать, а сейчас уже готовится к предстоящим курсам лечения для окончательной победы над ужасным недугом.

На фоне проблем со здоровьем критик сравнил себя с другими звездами отечественного шоу-бизнеса, включая и Андрея Губина, который последние десять лет также мучается из-за плохого самочувствия. Только в отличие от артиста Отар не смог отказаться от рабочего процесса.

«Ну, в каком-то смысле мы сделались похожи: теперь и у меня все болит. Разница лишь в том, что я не дам боли сделать меня беспомощным и ноющим», — написал он в Telegram-канале «Кульминация Кушанашвили».

Также журналист пожелал Андрею крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.

Ранее мы писали о том, что Отар Кушанашвили назвал дочь Любови Успенской «совершенно пустым персонажем».

Также сообщалось, что Филипп Киркоров попал в грандиозный скандал на концерте.