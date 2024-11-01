«Голос пропал»: Стас Пьеха рассказал о проблемах со здоровьем после коронавируса

Певец Стас Пьеха рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулся после коронавируса. Несмотря на то, что он переболел еще в августе, последствия его мучают до сих пор.

В личном блоге Стас признался, что плохо себя чувствует на протяжении уже всей осени. По его словам, страдает не только физическое, но и ментальное здоровье.

«Приуныл я что-то, и голос пропал, и в целом эта осень дается очень тяжело физически. В конце августа, как я ковидом переболел, ни одного дня хорошо себя не чувствовал. Как-то хочется смотивироваться чем-то, а не получается», - поделился Пьеха.

Артист рассказал, что, несмотря ни на что, продолжает работать. Однако дается ему это с трудом. Не получается у Стаса и писать новые песни. А публично об этом заявить он решил, так как считает, что это сможет ему помочь.

«Я стараюсь, я не сдаюсь, что-то делаю каждый день», - отметил Стас.

Напомним, что поклонники часто переживают за Пьеху, так как он нередко сталкивается с проблемами со здоровьем. Так, в 32 года он перенес инфаркт. В больницу он попал после того, как смешал медикаменты, какие-то препараты и алкоголь.

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