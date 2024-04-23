Звездач: певица Anna Asti заработает на сольном концерте более 25 млн рублей

Певица Anna Asti заработает на сольном концерте более 25 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

В июне у певицы состоится сольный концерт в Санкт-Петербурге. По информации источника, минимальная стоимость билета составляет 55 тысяч рублей, а максимальная — 150 тысяч. Отмечается, что зал для выступления будет небольшим. Однако при полной посадке исполнительница хита «Царица» может заработать 25 миллионов.

Ранее певец Данко заявил, что Anna Asti будет собирать стадионы после «голой» вечеринки. По его мнению, артистка стала более популярной из-за скандального мероприятия. Напомним, что после вечеринки певица столкнулась с отменой и критикой россиян. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актер Сергей Исаев похвастался машиной, которая может стоить до 8,3 млн рублей. Артист поделился роликом в личном блоге.