Певец Данко предрек взлет карьеры Анны Асти после «голой» вечеринки

После участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой многие артисты получили волну общественного порицания. Среди ее участников была и певица Анна Асти, которая долго не появлялась на сцене. Однако в начале апреля артистка анонсировала гастрольный тур. Певец Данко уверен, что оскандалившиеся звезды получили волну пиара, благодаря мероприятию.

Данко отметил, что после скандальной вечеринки о звездах писали все СМИ. По его мнению, теперь на концерты Анны Асти будут идти толпы зрителей, а ее гонорары и доходы вырастут в несколько раз.

Артисты будут стоить в пять раз дороже, а их гонорары увеличатся в разы, считает он.

«Зрителей на концертах будет просто в десять раз больше. Сейчас она запросто может собрать целый стадион, например „Лужники“. Люди же не понимают, они как дети малые. Им сказали, что это конфетка, они поверили. Сказали: „Фас!“ — сразу стал плохим», — отметил артист в разговоре с Teleprogramma.pro.

20 марта Данко исполнилось 55 лет. Музыкант признался, что в последнее время отошел от шоу-бизнеса — он вместе с 35-летней избранницей переехал из Москвы в Крым.

В конце 2023 года Настя Ивлеева устроила «голую» вечеринку, которую посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан и другие звезды шоу-бизнеса. После скандального мероприятия артисты столкнулись с критикой россиян и отменой на ТВ.

Ранее исполнитель рассказал, что «друзья Киркорова» мешают ему проводить концерты в России.