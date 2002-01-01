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Опубликовано 23 апреля 2024, 13:32
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Стоимость доходит до 8,3 миллиона рублей: звезда «Уральских пельменей» похвастался красным кабриолетом

Актер Сергей Исаев похвастался машиной, которая может стоить до 8,3 млн рублей.
Стоимость доходит до 8,3 миллиона рублей: звезда «Уральских пельменей» похвастался красным кабриолетом

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев похвастался исполнением давней мечты. Актер приобрел красный кабриолет, цена на который может доходить до 8,3 млн рублей.

Знаменитость поделился приятной новостью в своем Telegram-канале Сергей Исаев. Актер записал видео, на котором катается по Екатеринбургу вместе с сыновьями.

Глава семейства ехал за рулем автомобиля Ford Mustang, который он купил еще в прошлом году. Цена на такую машину начинается от 2 млн рублей и достигает 8,3 млн, свидетельствуют данные интернет-сервисов.

«Лето. Кабрик. Мечты сбываются», — так прокомментировал свою поездку Исаев.

Ранее сообщалось, что Тимати приобрел себе бронированный Mercedes за 60 млн рублей. Этой машиной он пополнил и без того роскошный автопарк.

При этом у рэпера имеется непогашенный долг в размере 64 млн рублей. Именно столько у него отсудил предприниматель по иску Black Star.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Telegram-канал Сергей Исаев
Автор:Артем Хохлов
Теги:
актер
машина
Уральские пельмени