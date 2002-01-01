Стоимость доходит до 8,3 миллиона рублей: звезда «Уральских пельменей» похвастался красным кабриолетом

Звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев похвастался исполнением давней мечты. Актер приобрел красный кабриолет, цена на который может доходить до 8,3 млн рублей.

Знаменитость поделился приятной новостью в своем Telegram-канале Сергей Исаев. Актер записал видео, на котором катается по Екатеринбургу вместе с сыновьями.

Глава семейства ехал за рулем автомобиля Ford Mustang, который он купил еще в прошлом году. Цена на такую машину начинается от 2 млн рублей и достигает 8,3 млн, свидетельствуют данные интернет-сервисов.

«Лето. Кабрик. Мечты сбываются», — так прокомментировал свою поездку Исаев.

Ранее сообщалось, что Тимати приобрел себе бронированный Mercedes за 60 млн рублей. Этой машиной он пополнил и без того роскошный автопарк.

При этом у рэпера имеется непогашенный долг в размере 64 млн рублей. Именно столько у него отсудил предприниматель по иску Black Star.