Звездач: Петр Чернышев заработал на школе фигурного катания 116 млн рублей

Петр Чернышев заработал на школе фигурного катания 116 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

Спортсмен руководит и владеет половиной от общей доли «Школы Петра Чернышева» с 2012 года. За последние несколько лет в Сети появлялись новости о долгах организации. Сообщалось, что часть доходов уходила на лечение Анастасии Заворотнюк. Как выяснилось, Петр сумел не только поправить финансовое положение, но и удвоить выручку. В 2023 году он заработал на школе 116 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Петр Чернышев ежедневно приходит на могилу Анастасии Заворотнюк с цветами. Напомним, что актриса умерла в мае 2024 года после борьбы с раком. Подробности читайте в этой новости.

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