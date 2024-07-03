Потерял сознание из-за жары: Александра Панкратова-Черного госпитализировали в Москве

В Москве госпитализировали актера Александра Панкратова-Черного. По информации Telegram-канала Mash, он потерял сознание из-за жары.

Источник сообщил, что плохо режиссеру стало в библиотеке на юге столицы из-за духоты. Александр Васильевич присел, но состояние продолжало ухудшаться. Он упал в обморок, поэтому его пришлось доставить в больницу, а затем в отделение реанимации.

Отмечается, что Панкратов-Черный жаловался на переутомление и нервы. Однако Mash утверждает, что у него выявили поражение мелких кровеносных сосудов мозга, скопление жидкости и признаки атрофии. Кроме того, 75-летний актер плохо слышит, из-за чего использует теперь слуховые аппараты.

В больнице Александр Васильевич провел два дня. Его состояние стабилизировалось. Несмотря на рекомендации медиков остаться под присмотром, актер отказался и отправился домой.

Напомним, что в феврале Панкратов-Черный был госпитализирован с переломами пяти ребер. Тогда же во время обследования у него нашли доброкачественную опухоль в печени.

Ранее Александр Панкратов-Черный рассказал о своей пенсии.