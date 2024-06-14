Звездач: бывшая жена Лепса Анна Шаплыкова задолжала налоговой 51 тысячу рублей

Бывшая жена Григория Лепса задолжала налоговой 51 тысячу рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

В 2015 году Лепс создал ювелирную компанию «Джи эл Джуелри», которая после развода досталась Анне Шаплыковой. Бывшая жена Григория была назначена генеральным директором и единственным учредителем бизнеса. В 2022 году предприятие заработало 31 млн рублей, а в 2023 — 40. Однако, как сообщает источник, у Анны возникли проблемы с налоговой. Она не заплатила 51 тысячу рублей.

На данный момент ни певец, ни его бывшая супруга не комментировали новость о долгах.

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