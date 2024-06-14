Отец Ивана Урганта отреагировал на слухи о возвращении сына на Первый канал

Отец Ивана Урганта заявил, что не верит слухам о возвращении сына на Первый канал. Об этом сообщает издание «Ридус».

14 июня в СМИ появилась новость о вероятном возвращении Урганта на федеральный канал. Сообщалось, что руководство ТВ планирует поднять рейтинги при помощи Ивана. Сам Ургант никак не комментировал слухи, зато на них отреагировал его отец.

Андрей Ургант заявил, что не в курсе профессиональных планов сына. Более того, он с подозрением относится к громким, но анонимным новостям.

«Я никогда не верил слухам», — лаконично заявил отец Ивана.

Ранее блогер Вадим Манукян заявил, что телеведущий Иван Ургант нужен Первому каналу. Подробности читайте в этой новости.

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