«Кому достанется»: Григорий Лепс рассказал о своем завещании и новом доме

Певец Григорий Лепс хочет построить дом в Тверской области и оставить его детям. Об этом он рассказал в беседе с Пятым каналом.

Оказалось, что у народного артиста есть земля в Тверской области. Там он намерен построить дом. Его, как и другую недвижимость, звездный отец уже нашел, кому оставить.

«Детям, конечно. Кому достанется», — заявил Лепс.

По информации СМИ, состояние знаменитости оценивается в полмиллиарда рублей. Также у него есть элитная квартира в Москве за 70 миллионов рублей, особняк в Подмосковье за миллиард и участок земли в Тверской области площадью более четырех гектаров. Но там пока ничего нет.

«Просто подарили. Боже сохрани. Там в категорической форме запрещено строить какие-то предприятия», — поделился артист.

Участок находится в живописном месте – рядом лес и Волга. Звезда уже мечтает о доме с богатым убранством.

«Господи, ну сколько там… Десять спален, какая-то гостиная. Друзей много, детей много. Юля (показывает на Савичеву. — Прим. ред.) заедет в гости. Надо же ее куда-то поселить. На улице же не будет спать», — высказался певец.

Но на данный момент Григорий живет в особняке на престижном Новорижском шоссе. Лепс даже пошутил, что готов завести кур.