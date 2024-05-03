Звезда «Ворониных» Ильюхина возмутилась, что ее не позвали в продолжение сериала

Звезда «Ворониных» Мария Ильюхина возмутилась, что ее не позвали в продолжение сериала. Актриса прокомментировала ситуацию в личном блоге.

Создатели сериала «Воронины» объявили о съемках нового сезона с названием «Костя-Вера». Как выяснилось, сюжетная линия строится на персонаже Марии, которого она играла на протяжении долгих лет. Однако саму актрису не позвали в продолжение сериала: на ее роль ищут новую претендентку. По словам Марии, ее возмутила произошедшая ситуация.

«Я увидела референс со своей фотографией и надпись, что ищут актрису на мою же роль. Мои дорогие, я была бы только рада вернуться, но, как видите, шоу-бизнес — очень интересная штука. Не всегда все зарабатывается талантом», — высказалась артистка.

Мария считает, что создатели сериала ее предали.

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