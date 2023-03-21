Недавно родившая звезда «Ворониных» раскрыла пол ребенка и заговорила о второй беременности

В конце 2022 года Мария Ильюхина стала главным ньюсмейкером: 19-летняя девушка объявила о своей беременности. Подобное заявление стало полной неожиданностью для любителей «Ворониных», вот почему с тех пор все внимание публики было приковано к актрисе. Совсем недавно Мария родила первенца, правда, раскрывать его пол она не спешила. В эксклюзивной беседе с изданием StarHit знаменитость развеяла интригу в этом вопросе.

Так, 19-летняя Ильюхина родила девочку. По словам актрисы, супруг сопровождал ее на протяжении всех родов и даже самостоятельно перерезал пуповину. «Мне так спокойнее, когда рядом близкий, родной человек. Ни разу не пожалели, что решили быть вместе в такой ответственный момент», — пояснила знаменитость.

Мария призналась: от родов у нее остались самые приятные воспоминания. Ей было «совсем не страшно», благодаря заботе супруга и медицинского персонала. Вот почему актриса заявила: во вторую беременность она пойдет к тому же врачу.

Видимо, молодая семья не собирается останавливаться на одном ребенке. «Получила огромное удовольствие, находясь там. В следующий раз пойду только к уже проверенному врачу. Я чувствовала себя уютно и комфортно», — высказалась Ильюхина.

К слову, засиживаться в декрете молодая мамочка явно не собирается. В беседе с журналистами девушка отметила, что у нее уже много коммерческих предложений и творческих идей. В первую очередь она планирует вновь вернуться к занятиям по вокалу.

Ранее пользователи Сети раскритиковали 19-летнюю звезду «Ворониных» за раннюю беременность, однако у Марии нашелся дерзкий ответ для критиков. Подробности читайте здесь.

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