«Будь здорова и прощай»: Ольге Бузовой предрекли конец карьеры

Актер Станислав Садальский заявил, что популярность Ольги Бузовой закончилась. Артист высказался о карьере Бузовой в соцсети.

В Сети появилось видео, на котором Бузова исполняет хит Queen «Show must go on». Актер считает, что на этом выступлении карьера Ольги закончится. Он вспомнил, как один «замечательный певец» ушел со сцены после концерта с нашумевшей композицией. Более того, Станислав убежден, что популярность Бузовой закончилась.

«Всему приходит конец. Что-то исчезает сразу, без следа, а что-то постепенно растворяется в тумане. Бузова запела «Show must go on», мне кажется, неслучайно. Похоже, время популярности Ольги прошло. Будь здорова и прощай, Ольга», — высказался актер.

Отметим, что сама Бузова никак не реагировала на заявление Садальского.

Ранее сообщалось, что 38-летнюю певицу Ольгу Бузову лишили главных номинаций на Премии МУЗ-ТВ. Подробности читайте в этой новости.

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