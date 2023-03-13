Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова получила плевок в лицо от коллеги прямо на сцене

Юлия Михалкова известна всем по участию в «Уральских пельменях». Долгое время девушка являлась украшением данного проекта, однако не так давно она покинула его, и в чем причина подобного решения до сих пор неизвестно. Теперь знаменитость самостоятельно развивает свою карьеру: Михалкова выпустила книгу и пробует себя в актерской сфере. К слову, на днях во время выступления в спектакле «Отдам мужчину в хорошие руки» с Юлией произошел неприятный инцидент.

Партнером Михалковой в постановке стал Роман Богданов. Когда в конце спектакля актеры вышли на поклон, то мужчина решил публично подставить звезду «Уральских пельменей». Сперва Богданов держал Юлию за руку, но затем внезапно куда-то отбежал, схватил стакан с водой, из которого он немного отпил, и плюнул девушке прямо в лицо. О случившемся сообщает издание «StarHit».

По словам очевидцев, поступок актера стал полной неожиданностью для Михалковой, однако она не стала в публичном пространстве выяснять отношения с Богдановым и комментировать ситуацию. Существует вероятность, что Юлия могла воспринять действие Романа за шутку, понятную только для них двоих.

Ранее Ксения Корнева назвала причину ухода Михалковой из шоу «Уральские пельмени». По словам знаменитости, в последнее время, проведенное в коллективе, Юлию «больше волновала красота». Полное высказывание читайте здесь.

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