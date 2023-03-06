«Было страшно»: Анжелика Варум раскрыла всю правду об алкогольной зависимости Агутина

Не все звезды отечественного шоу-бизнеса готовы открыто говорить о проблемах. Однако Леонид Агутин относится к числу тех знаменитостей, которые во всеуслышание заговорили о своей алкогольной зависимости. При этом артист заявлял: без помощи супруги он бы не справился с этой напастью. Издание «Аргументы и факты» пообщалось с Анжеликой Варум и узнало подробности семейной трагедии.

По словам певицы, сейчас зависимость Леонида в прошлом, однако без страха Варум не может говорить о тех злополучных днях. «Крик — это проявление безысходности и боли. Кричать мне приходилось несколько раз в жизни, когда речь шла о здоровье моих близких. Была пара звоночков, после которых становилось страшно», — поделилась эмоциями возлюбленная Агутина.

При этом артистка добавила: в трудной ситуации ей удалось совладать с собой. Только так она смогла помочь супругу.

Анжелика отметила, что и сам Леонид содействовал своему избавлению от зависимости. По воспоминаниям знаменитости, в тот момент его «спасла ответственность перед публикой и поклонниками».

Ранее мы писали о том, что 54-летний Агутин ожидает пополнения в семье. Музыкант признался, что к этому он давно готов. Подробности читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой журналист Красовский заявил о дебошах Ксении Собчак. Высказывание мужчины смотрите в этой статье.