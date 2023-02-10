Названа реальная причина ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

В 2019 году из коллектива «Уральских пельменей» ушла Юлия Михалкова. Девушка была настоящим украшением шоу, однако она решила, что хочет уделить время своей карьере. Не все поверили в это объяснение внезапного ухода. Многие поклонники передачи подумали: в коллективе явно произошел раскол. В новом интервью для YouTube-канала «Proжизнь» Ксения Корнева поспешила внести ясность в ситуацию.

Юмористка не так давно в «Уральских пельменях», однако она застала Михалкову уже в тот момент, когда та «устала от шоу». По воспоминаниям Ксении, ее экс-коллега почти ни с кем не общалась в коллективе, а после своего ухода и вовсе оборвала все связи с ним. Тогда участники передачи предположили: Юлия чем-то обижена на них.

«Я попала в тот период, когда она, не сказать, что устала от шоу, но ее больше волновала красота. Возле зеркала дольше стояла, чем мы все. Мы в это время репетировали», — высказалась Ксения.

Ранее Юлия Савичева рассказала о конфликте с продюсером Максимом Фадеевым, который едва не оставил ее без работы. Девушка признается: она совершила необдуманный поступок. Подробности инцидента читайте в этой статье.