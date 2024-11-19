Звезда «Уральских пельменей» высказался о не попадающих в эфир номерах

Звезда юмористического коллектива «Уральские пельмени» Сергей Исаев высказался о не попадающих в эфир номерах. Об этом он заявил в интервью Андрею Пределину, запись которого опубликована на YouTube-канале «Предельник».

Комик признался, что некоторые написанные коллективом номера не проходят в эфир.

«У нас уже есть опыт общения, мы примерно понимаем, что мы это написали и мы это покажем только на зрителя, что этого в эфире не будет, и мы за это не будем цепляться, и мы стараемся уже изначально такие шутки убрать, чтобы они не рушили концепцию», — поделился Исаев.

В то же время участник «Уральских пельменей» уточнил, что номера, которые не попадают в эфир, не посвящены политическим темам и не поднимают серьезные проблемы.

Ранее мы писали, что звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова снялась в костюме дешевле 2 тысяч рублей.

Также стало известно, что кто из участников «Уральских пельменей» выступал в нетрезвом виде.