Звезды «Уральских пельменей» раскрыли тайну участников шоу: кто из артистов выступал в нетрезвом виде

Участники шоу «Уральские пельмени» раскрыли, что иногда выступали в нетрезвом виде. Выпив алкоголь, на сцену выходили Сергей Ершов, Максим Ярица и Дмитрий Брекоткин.

На YouTube-канале «Пельмени Family» звезды популярного юмористического проекта признались, что не всегда были с ясными мыслями, когда показывали свои миниатюры перед зрителями. При этом сейчас они себе этого не позволяют.

«Давным-давно [это было]. Как будто и не было уже такого», - рассказал Андрей Рожков.

К слову, не все участники проекта признались, что когда-либо выступали пьяными. Например, Вячеслав Мясников, Ксения Корнева, Сергей Исаев заявляли, что такого никогда не было.

Напомним, что «Уральские пельмени» появились на проекте КВН. После участники команды организовали свое шоу, которое до сих пор выходит на телеканале СТС. Долгое время единственной девушкой в нем была Юлия Михалкова. Однако после нескольких лет съемок артистка приняла решение покинуть коллектив.

Ранее Юлия Михалкова рассказала о личной жизни. Она заявила, что журналисты приписывают ей несуществующие романы.