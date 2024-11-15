Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова снялась в костюме дешевле 2 тысяч рублей

Бывшая звезда «Уральских пельменей», актриса Юлия Михалкова опубликовала фотографии в белом костюме, состоящем из короткой юбки и топа. Аналогичный можно найти на известном маркетплейсе дешевле 2 тыс. рублей. На это обратил внимание сайт «Страсти».

Результатами фотосессии Михалкова поделилась в соцсетях. На снимках Юлия позировала на фоне природы в костюме с повязкой на голове. Наряд подчеркивал стройную фигуру актрисы.

Михалкова разместила семь снимков. «Какая фотография вам нравится больше всего?» - спрашивала она у интернет-пользователей.

Примечательно, что такой же костюм, как на Михалковой, есть на маркетплейсе. Он принадлежит бренду Reserved. На момент публикации стоимость наряда составляла 1798 рублей. Костюм выпускают в трех размерах: S, M, L.