ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 15 ноября 2024, 17:08
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Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова снялась в костюме дешевле 2 тысяч рублей

Актриса Юлия Михалкова выбрала для фотосессии костюм дешевле 2 тысяч рублей.
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова снялась в костюме дешевле 2 тысяч рублей

© Kashaev Pavel/East News

Бывшая звезда «Уральских пельменей», актриса Юлия Михалкова опубликовала фотографии в белом костюме, состоящем из короткой юбки и топа. Аналогичный можно найти на известном маркетплейсе дешевле 2 тыс. рублей. На это обратил внимание сайт «Страсти».

Результатами фотосессии Михалкова поделилась в соцсетях. На снимках Юлия позировала на фоне природы в костюме с повязкой на голове. Наряд подчеркивал стройную фигуру актрисы.

Михалкова разместила семь снимков. «Какая фотография вам нравится больше всего?» - спрашивала она у интернет-пользователей.

Примечательно, что такой же костюм, как на Михалковой, есть на маркетплейсе. Он принадлежит бренду Reserved. На момент публикации стоимость наряда составляла 1798 рублей. Костюм выпускают в трех размерах: S, M, L.

Юлия Михалкова (слева) и костюм с маркетплейса (справа)

Юлия Михалкова (слева) и костюм с маркетплейса (справа)

© Скриншот с личной страницы Юлии Михалковой в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), скриншот с маркетплейса

Ранее Михалкова прокомментировала слухи о пластических операциях. Артистка поблагодарила за внешность родителей и заявила, что никогда не задумывалась о пластике.

Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Автор:Лилия Караева
Теги:
фотосессия
Юлия Михалкова
костюм