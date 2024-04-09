Звезда «Уральских пельменей» рассказал, как распределяются роли в шоу

Звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Максим Ярица рассказал, как юмористы распределяют роли в своих миниатюрах. Об этом он заявил в интервью Антону Пределину, опубликованном на YouTube.

Как признался Ярица, артисты распределяют роли прямо во время создания номеров, когда «прикидывают», кому из комиков лучше перевоплотиться в определенного героя. В ходе репетиции коллектив оценивает, справляется ли комик с заданной ему ролью. Ярица подчеркнул, что меняют роли крайне редко.

«Редко бывает, что в процессе исполнения ты чувствуешь, что [участник коллектива] не тянет», — заключил он.

Ранее бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, в каких отношениях состоит с экс-коллегами по проекту.

Также сообщалось, что звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева разорвала помолвку.