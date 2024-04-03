«Ситуация, несовместимая с семейной жизнью»: звезда «Уральских пельменей» разорвала помолвку

Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева разорвала помолвку с женихом и объяснила причину. Она опубликовала в соцсетях несколько фото и пообщалась с подписчиками.

36-летняя артистка всего три месяца назад объявила о том, что приняла предложение руки и сердца, и скоро выходит замуж. При этом она не раскрывала личность жениха, но недавно отправилась с ним отдыхать. Пара сначала побывала в Египте, а после улетела в Турцию. Неожиданно, отпуск закончился на середине пути.

30 марта звезда поделилась снимком из самолета и подписала его на английском.

«Почему вы уезжаете так быстро? У вас есть еще 6 дней. – У меня развод», – гласила надпись.

Фанаты поинтересовались у артистки, неужели ее свадьба отменяется. Она ответила коротко.

«Выходит, что так. Когда встречу достойного мужчину, который сделает мне предложение, то, конечно, будет свадьба», – заявила Ксения.

Публика поддержала знаменитость и стала предполагать, в чем могла быть причина разрыва. Многие решили, что жених Корневой живет в Европе, поэтому молодые люди не смогли свыкнуться с предстоящими долгими разлуками. Женщина высказалась по этому поводу.

«Спасибо за поддержку! Тут не в характерах несхождение, а другая ситуация, несовместимая с семейной жизнью. Все будет хорошо! Обещаю», – поделилась артистка.

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