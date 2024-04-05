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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 апреля 2024, 17:54
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Михалкова рассказала об отношениях с бывшими коллегами из «Уральских пельменей»

Звезда «Уральских пельменей» Михалкова заявила, что общается с бывшими коллегами.
Михалкова рассказала об отношениях с бывшими коллегами из «Уральских пельменей»

© Starface.ru

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, в каких отношениях состоит с бывшими коллегами по проекту. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

Как призналась артистка, она поддерживает общение лишь с некоторыми участниками проекта. При этом знаменитость подчеркнула, что ее больше не связывают никакие проекты или юридические обязательства с «Уральскими пельменями».

«Ни в каких проектах шоу не участвую. При этом с некоторыми участниками мы до сих пор по-товарищески общаемся. Например, с Андреем Рожковым, Димой Соколовым», — написала Михалкова.

Напомним, Юлия Михалкова покинула «Уральские пельмени» в 2019 году. Свой уход артистка позднее объяснила тем, что переросла уровень шоу. При этом тогда она уточнила, что не исключает возможности сотрудничества с бывшими коллегами в будущем.

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Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Юлия Михалкова
Уральские пельмени
новости шоу-бизнеса