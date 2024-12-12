Звезда «Уральских пельменей» попросил не отменять новогодние мероприятия из-за СВО

Бывший капитан команды КВН «Уральские пельмени» актер Андрей Рожков высказался об уместности проведения массовых мероприятий во время СВО. Его слова приводит издание «Абзац».

По мнению артиста, новогодние мероприятия не следует отменять из-за СВО.

«Людям важно расслабляться и отдыхать, а не только находиться в напряжении. Новый год – это самый светлый праздник, как и Рождество. Надо гулять и отвлекаться, конечно. В первую очередь он нужен для детей. Нельзя лишать их радости», – поделился Рожков.

Звезда «Уральских пельменей» добавил, что повторить детские годы невозможно.

Ранее мы писали, что звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева опубликовала кадры со свадьбы.

Также участник «Уральских пельменей» Сергей Исаев высказался о не попадающих в эфир номерах.