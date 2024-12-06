«Повезло мужу»: звезда «Уральских пельменей» выложила кадры со свадьбы

«10 лет! Оловянная свадьба, она же розовая. Принимаем поздравления», — написала знаменитость.

Поклонники артистки поспешили прокомментировать ее пост.

«Повезло же вашему мужу», «Очень красивая пара», «Какие вы счастливые», «Берегите друг друга», - написали юзеры.

Напомним, Илана Юрьева познакомилась с бизнесменом Дмитрием Дылдиным в московском ресторане. По словам артистки, они влюбились друг в друга с первого взгляда и тогда же в шутку заговорили о свадьбе, а спустя год действительно узаконили отношения. В 2015 году у пары родилась дочь, которую они назвали Дианой. Знаменитость рассказывала, что секрет их крепкого брака во взаимопонимании — Илана не воспринимает мужа «как должное», и супруг тоже к ней уважительно относится.

Ранее футболист Андрей Аршавин высмеял хранившую 12 лет его вещи Юлию Барановскую.