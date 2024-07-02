Звезда «Уральских пельменей» объяснил свое отношение к эмиграции

Звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин рассказал, как относится к эмиграции из России. Соответствующее заявление артиста прозвучало в интервью, опубликованном на YouTube-канале Андрея Пределина.

По словам юмориста, он не смог бы уехать из родной страны.

«Я потому что вообще абсолютно не авантюрист. Когда я вижу людей, которые взяли и уехали жить в другую страну, [я задаюсь вопросами]: "Как? Вы что?" Мне кажется, я в другой район города не перееду никогда», — поделился Брекоткин.

Напомним, в 2009 году команда КВН «Уральские пельмени» выпустила одноименное юмористическое шоу. Вместе с Дмитрием Брекоткиным в нем участвуют Андрей Рожков, Дмитрий Соколов, Вячеслав Мясников, Сергей Исаев, Максим Ярица.

Ранее бывшая участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова объяснила, почему не ездит на СВО.

Также сын певца Александра Барыкина высказался о покинувших РФ Алле Пугачевой и Андрее Макаревиче* (признан в РФ иноагентом).