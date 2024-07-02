«Особо не плакал»: сын Барыкина высказался о покинувших РФ Пугачевой и Макаревиче*

Сын певца Александра Барыкина Георгий признался, что особо не переживал из-за отъезда из РФ Аллы Пугачевой и Андрея Макаревича* (признан в РФ иноагентом). Его слова приводит NEWS.ru.

По мнению Барыкина-младшего, поведение уехавших звезд является инфантильным.

«Я по ним особо не плакал. Меня удивило, когда некоторые артисты, как дети малые, расшумелись, выступив против СВО. Совершено инфантильное поведение. Впрочем, уехали, и пускай, это их выбор. Но считаю подлым хаять свою родину. Притом, что в России их, думаю, никто и не преследует», - поделился мужчина.

Наследник музыканта отметил, что в РФ иноагенты имеют возможность продавать свою недвижимость, их никто не ущемляет в правах. Противоположная ситуация наблюдается в западных странах, где россиянам блокируют счета и замораживают активы, добавил он.

Ранее Георгий Барыкин рассказал, как его отец относился к певцу Филиппу Киркорову.

*(признан в РФ иноагентом)