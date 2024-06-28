Экс-участница «Уральских пельменей» Михалкова объяснила, почему не ездит на СВО. Об этом сообщает mk.ru.

По словам звезды «Уральских пельменей» Юлии Михалковой, она регулярно интересуется ситуацией на линии соприкосновения войск. Впрочем, знаменитость так и не побывала в зоне СВО.

«В зоне СВО я ещё не была, поскольку я всё это воспринимаю очень близко к сердцу, чувствительно, но по-своему стараюсь поддерживать наших героев, ребята, которые там находятся. Я периодически записываю для них поздравительные видео», — объяснила она.

Михалкова также рассказала, что раздает бесплатные пригласительные на спектакли родственникам участников СВО.

Юлия Михалкова родилась в 1983 году в Верхней Пышме Свердловской области. На первом курсе университета она начала играть в местной команде КВН. В 2009 году Михалкова стала актрисой шоу «Уральские пельмени».

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