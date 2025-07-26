Звезда «Универа» Настасья Самбурская призналась, что страдает дисморфофобией
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Настасья Самбурская призналась, что страдает дисморфофобией.
Актриса в личном блоге ответила на вопросы своих подписчиков. Некоторые из них поинтересовались, комплексует ли Настасья из-за своих широких плеч.
Самбурская подчеркнула, что она страдает дисморофобией — телесным дисморфическим расстройством, при котором человек зацикливается на своих внешних недостатках. Но певица также заявила, что зачастую критичное отношение к себе не связано с реальностью.
«Возможно, для кого-то открою новый термин, и вам это поможет разобраться! С вами все нормально!!!» — поделилась Настасья.
Однако, несмоторя на расстройство, актриса раскрыла, что никогда не переживала из-за своих широких плеч.
«Насчет плечей — ни дня в жизни! Хоть у меня и дисморфофобия», — написала Самбурская.
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