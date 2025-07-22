НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 июля 2025, 11:57
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Звезда «Универа» Настасья Самбурская отрезала длинные волосы и показала себя в новом образе

38-летняя актриса Настасья Самбурская показала новую стрижку «под мальчика».
Звезда «Универа» Настасья Самбурская отрезала длинные волосы и показала себя в новом образе

© Starface.ru

Актриса Настасья Самбурская сделала новую стрижку и показала поклонникам результат. Несколько последних лет звезда «Универа» ходила с длинными локонами, но недавно решила отрезать их.

В личном блоге Настасья сделала ряд публикаций, в которых продемонстрировала прическу «под мальчика». Это уже не первый подобный эксперимент актрисы со внешностью. В 2017 году она сменила стрижку, из-за чего ее раскритиковали поклонники, привыкшие видеть ее с длинными волосами. Однако Самбурская признавалась, что без локонов чувствует себя гораздо комфортнее.

Звезда «Универа» Настасья Самбурская отрезала длинные волосы и показала себя в новом образе

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В этот же раз многие поддержали актрису и сделали комплименты ее новому образу. В комментариях фанаты отметили, что она хорошо выглядит и с длинными, и с короткими волосами.

«Она — ходячая эстетика», «Очень удачная прическа. Мне лично прямо не хватало в Настасье хулиганства», «Здорово придумала», - пишут пользователи Сети.

Напомним, что сейчас Самбурская находится в отпуске. Актриса улетела в Турцию вместе с подругами.

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Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Настасья Самбурская
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