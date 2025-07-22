Звезда «Универа» Настасья Самбурская отрезала длинные волосы и показала себя в новом образе

Актриса Настасья Самбурская сделала новую стрижку и показала поклонникам результат. Несколько последних лет звезда «Универа» ходила с длинными локонами, но недавно решила отрезать их.

В личном блоге Настасья сделала ряд публикаций, в которых продемонстрировала прическу «под мальчика». Это уже не первый подобный эксперимент актрисы со внешностью. В 2017 году она сменила стрижку, из-за чего ее раскритиковали поклонники, привыкшие видеть ее с длинными волосами. Однако Самбурская признавалась, что без локонов чувствует себя гораздо комфортнее.