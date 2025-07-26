«Это перебор»: похудевшую Наталью Подольскую заподозрили в применении «Оземпика»

Певица Наталья Подольская поделилась в личном блоге результатами похудения и обеспокоила поклонников своим внешним видом.

43-летняя жена Владимира Перснякова опубликовала снимок, на котором запечатлена в облегающем платье с леопардовым принтом. Стилисты сделали ей укладку в виде мокрых кудрей на распущенных волосах.

Пользователи Сети оценили тонкую талию Натальи, но некоторые даже заподозрили ее в применении опасного препарата для диабетиков, с помощью которого худеют некоторые звезды-шоу бизнеса.

«Боже, какая она худая»; «Это перебор», «Оземпик?» — отметили комментаторы.

При этом Подольская проигнорировала негативные высказывания. Она ранее неоднократно подчеркивала, что поддерживает фигуру при помощи правильного питания и спорта.

Ранее Подольская и Пресняков потратили на праздничные торты 165 тысяч рублей. Артисты отпраздновали сразу два события — день рождения старшего сына Артемия и 20-ю годовщину свадьбы. Для этих мероприятий звезды заказали два разных десерта.