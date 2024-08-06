Звезда «Универа» Алексей Гаврилов и баскетболистка Катерина Кейру ждут ребенка. Спортсменка рассекретила беременность в соцсети.

Не так давно Алексей и Катерина сыграли свадьбу. Как выяснилось, теперь супруги готовятся к пополнению в семье. Спортсменка опубликовала кадр, на котором заметен ее округлившийся живот.

«Самое лучшее положение. Скоро нас станет больше. Мы будем реализовывать много проектов вместе с малышом. Видно, ребеночек родится очень деловым», — написала Катерина.

Известно, что от предыдущего брака она имеет сына Теодора. Гаврилов также воспитывает двоих детей от прошлых отношений.

Ранее впервые ставшая мамой 38-летняя Анастасия Задорожная сняла ребенка с мужем. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Сети поразились изменившейся внешностью 12-летней дочери Филиппа Киркорова.