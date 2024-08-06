«Такая высокая!»: дочь Филиппа Киркорова поразила изменившейся внешностью

Накануне стало известно, что певец Филипп Киркоров улетел из России в компании своей фаворитки Маргариты Овсянниковой и ее двухлетнего сына. Однако выяснилось, что исполнитель хита «Единственная» отправился в Грецию, чтобы воссоединиться со своими детьми. Артист поделился кадрами с наследниками в личном блоге.

Филипп Киркоров отправил 12-летних Аллу-Викторию и Мартина на виллу за границу еще в июле и теперь решил присоединиться к ним. Певец опубликовал в соцсети фото, на которых позирует в обнимку с детьми.

«Наконец-то вместе! Каникулы 2024», — подписал серию снимков Филипп Киркоров.

Пользователи Сети отметили, что дочь артиста сильно изменилась за лето — она очень выросла и уже достает знаменитому отцу до плеча при том, что рост Филиппа Киркорова составляет около двух метров.

«Дочка, как выросла! Уже такая высокая!» — пишут подписчики.

Напомним, накануне певица и фаворитка Филиппа Киркорова Маргарита Овсянникова заявила, что артист устроил ей сюрприз, и они вместе с ее двухлетним сыном Кириллом улетели из России в Грецию. В последнее время в Сети ходят слухи о романе певца и его музы. Знаменитости часто появляются на светских мероприятиях в качестве пары и даже отмечают вместе семейные праздники, их дети уже знакомы друг с другом. Известно, что Филипп Киркоров занимается продюсированием будущего альбома фаворитки.

Ранее сообщалось о том, что раскрыто, где тайно учатся дети Филиппа Киркорова в Дубае.