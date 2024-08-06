Ставшая мамой в первый раз Анастасия Задорожная поделилась кадрами с новорожденным ребенком

Недавно 38-летняя актриса и певица Анастасия Задорожная впервые стала мамой. У артистки и ее мужа Владимира Макарова родился ребенок. В личном блоге знаменитость поделилась кадрами с первенцем.

На опубликованном видео супруг Анастасии Задорожной обнимает и целует новорожденного ребенка. Актриса не стала скрывать лицо младенца, но предпочла пока не сообщать его пол и имя.

4 августа певица поделилась с подписчиками радостной новостью о рождении первенца. Анастасия Задорожная опубликовала фото из больничной палаты, на котором были запечатлены руки новорожденного ребенка и его отца.

«Привет», — лаконично подписала снимок знаменитость.

О своей беременности Анастасия Задорожная объявила 10 мая. Таким образом артистка объяснила свое временное отсутствие в соцсетях. Тогда же она опубликовала первые снимки в «интересном» положении.

Напомним, Анастасия Задорожная уже несколько лет ведет закрытый образ жизни. Актриса состоит в браке с Владимиром Макаровым, который, по слухам, работает в сфере IT. Пара познакомилась в 2020 году. Сейчас супруги живут во Флориде, однако певица периодически приезжает в Россию. Знаменитость уже давно отошла от музыкальной и актерской карьеры, она много путешествовала и занималась волонтерством, а теперь решила посвятить себя семье.

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