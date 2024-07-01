НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 июля 2024, 12:23
1 мин.

Звезда «Улиц разбитых фонарей» Сергей Селин раскрыл размер своей пенсии

Актер Сергей Селин заявил, что его пенсия составляет 37,5 тысячи рублей.
Звезда «Улиц разбитых фонарей» Сергей Селин раскрыл размер своей пенсии

© Ivanov Sergey/East News

Заслуженный артист России Сергей Селин рассказал, какая у него пенсия. Об этом пишет aif.ru.

Звезда «Улиц разбитых фонарей» признался, что ему, как заслуженному артисту РФ, не платят добавку к пенсии за звание, поскольку она полагается лишь народным артистам.

«У меня пенсия 37 тысяч 500 рублей. Добавку мне не платят. Насте Мельниковой все-таки удалось добиться того, чтобы народным артистам, включая народных художников, балетных артистов, платили, как и в Москве, 30 тысяч рублей дополнительно. А я заслуженный», - заявил Селин.

Актер подчеркнул, что сейчас не переживает из-за отсутствия добавки к пенсии, поскольку заблаговременно позаботился о своем будущем.

Ранее Сергей Селин уличил во лжи уехавшую из России певицу Софию Ротару.

Также актер Александр Панкратов-Черный рассказал о своей пенсии.