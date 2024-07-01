Звезда «Улиц разбитых фонарей» Сергей Селин раскрыл размер своей пенсии

Заслуженный артист России Сергей Селин рассказал, какая у него пенсия. Об этом пишет aif.ru.

Звезда «Улиц разбитых фонарей» признался, что ему, как заслуженному артисту РФ, не платят добавку к пенсии за звание, поскольку она полагается лишь народным артистам.

«У меня пенсия 37 тысяч 500 рублей. Добавку мне не платят. Насте Мельниковой все-таки удалось добиться того, чтобы народным артистам, включая народных художников, балетных артистов, платили, как и в Москве, 30 тысяч рублей дополнительно. А я заслуженный», - заявил Селин.

Актер подчеркнул, что сейчас не переживает из-за отсутствия добавки к пенсии, поскольку заблаговременно позаботился о своем будущем.

Ранее Сергей Селин уличил во лжи уехавшую из России певицу Софию Ротару.

Также актер Александр Панкратов-Черный рассказал о своей пенсии.