«Смешно!»: Александр Панкратов-Черный рассказал о своей пенсии

Народный артист России Александр Панкратов-Черный высказался о своей пенсии. Его слова приводит aif.ru.

Как признался 75-летний актер, его пенсия в сумме составляет 47,6 тысячи рублей.

«Моя базовая пенсия – 17 600 рублей. Что это такое? Смешно! Поэтому я очень благодарен мэру Москвы Собянину за доплату в размере 30 тысяч рублей - ее выплачивают народным и заслуженным артистам, живущим в Москве», – поделился Панкратов-Черный.

При этом знаменитость уточнил, что, если у пенсионера есть семья, дети или внуки, которым они помогают, то прожить на пенсию даже с добавкой будет крайне трудно.

«Многим артистам сниматься в кино уже здоровье не позволяет, все-таки это тяжелый физически труд. Поэтому артисты стараются хоть где-то подзаработать», – резюмировал он.

Ранее Панкратов-Черный объяснил, почему расписался с супругой только после инфаркта.

Также актер вспомнил, как чуть не погиб в один день с музыкантом Игорем Тальковым.