«Ты врала нам что ли?»: Селин обратился к уехавшей из РФ Ротару

Заслуженный артист России Сергей Селин публично обратился к певице Софии Ротару, которая после начала СВО уехала из РФ и стала поддерживать ВСУ. Его слова приводит aif.ru.

По мнению актера, Ротару обладает правом выбирать собственный путь и иметь личное мнение.

«Но, Софочка, первая пластинка, которая у меня была, знаешь, что это было? Я прекрасно помню ту песню, которую ты там пела. Знаешь, какие там слова? “Мать узнала сына… и пронесся материнский крик: “Алексей, Алешенька, сынок!”... Это же ты пела! И звучала очень трогательно. Получается, ты врала что ли тогда? Это же была песня про Великую Отечественную. <…> Ты врала нам что ли?», - заявил Селин.

Артист также призвал исполнительницу поговорить с собственной совестью. Он добавил, что, если Ротару врала при исполнении той композиции, то она «врала миллионам».

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов призвал оставить в покое Софию Ротару.

Также бывший гитарист Аллы Пугачевой признался, что Ротару стала непатриотичной после смерти супруга.