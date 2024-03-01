Звезда «Триггера» Стречина заявила, что токсично обсуждает коллег с мужем

Звезда сериала «Триггер», актриса Ангелина Стречина заявила, что вместе с супругом, актером Ильей Малаковым, нередко сплетничает о коллегах. Об этом она рассказала в шоу «ОК на связи!».

«Только наши друзья знают. Когда мы приходим домой, начинаем кого-то обсуждать, у нас есть такая штука — мы такие «О-оу, Клуб веселых крыс», — призналась артистка.

Стречина уточнила, что ей нравится быть замужем за актером, поскольку избранник понимает ее проблемы на работе и обладает возможностью дать ценный совет. Актриса подчеркнула, что даже регулярные командировки никак не отражаются на прекрасных отношениях в их семье.

«Раньше я расстраивалась, что мы не видимся — можем месяц, два, три, четыре. А потом оказывается, что так здорово — мы три года вместе и мы постоянно скучаем», — добавила она.

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