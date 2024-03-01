41-летняя Юлия Проскурякова улетела из России без Игоря Николаева

Молодая жена композитора Игоря Николаева улетела из России на отдых в компании подруг. 41-летняя Юлия Проскурякова в мини-шортах похвасталась перед подписчиками в соцсети стройными ногами и дала понять, что совершенно не скучает без звездного мужа, который старше нее на 23 года.

При этом артистка дополнила свой образ крупными солнцезащитными очками и красной кепкой, поэтому даже поклонники не сразу смогли узнать ее среди изображенных на опубликованном снимке девушек.

Проскурякова не стала раскрывать, на каком курорте проводит отпуск, но судя по фото, она выбрала пляжный отдых в жаркой стране.

Юлия Проскурякова познакомилась с Игорем Николаевым случайно, когда пришла на его концерт в качестве зрителя. В 2010 году пара поженилась. Семья воспитывает 8-летнюю дочь Веронику.

Ранее в Сети появились слухи о разладе в семье Игоря Николаева. Для этих подозрений появился очередной повод — супруга музыканта Юлия Проскурякова перестала носить обручальное кольцо.